G7 обсудит последствия спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ситуация на Украине станет одной из тем саммита G7, который пройдёт 26–28 июня в Баварии (Германия). Участники мероприятия обсудят возможность дипломатического решения конфликта, а также альтернативные варианты развития событий, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает Reuters.

Последствия российской спецоперации на Украине будут обсуждаться в следующие дни, в частности вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет, — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен добавил, что сейчас мир столкнулся сразу с несколькими глобальными вызовами. Помимо конфликта на Украине, в их числе последствия пандемии коронавируса и климатические изменения. Все это стало причиной проблем с продовольствием и кризиса безопасности.

Накануне стало известно, что саммит ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество. В Совфеде это решение назвали чисто политическим, а также унизительным для самого Евросоюза, поскольку обе страны далеки от соответствия его критериям.