https://static.news.ru/photo/dfbaafee-6f61-11ea-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Представители стран «Большой двадцатки» встретились на онлайн-саммите. По итогам обсуждения политики планируют принять совместное заявление.

Встреча проходит в закрытом режиме, журналисты на неё не допущены, передаёт ТАСС. Ограничений по времени разговора не предусмотрено.

В мероприятии принимают участие шерпа России (доверенное лицо) Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин присоединился к онлайн-саммиту G20 после разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. До этого политик примерно два часа разговаривал с представителями предпринимательских сообществ. Он рассказал, что для завершения встречи ему пришлось заставить ждать главу Макрона. Глава государства хотел закончить обсуждение, так как французский лидер уже был на связи, однако бизнесмены попросили его продолжить обсуждение.