G20 поддержала идею минимального глобального корпоративного налога

Руководители стран «Большой двадцатки» (G20) сегодня поддержали ряд инициатив, среди которых введение минимального глобального налогообложения для корпораций, а также создание единой рабочей группы по вопросам здравоохранения и финансов. Информацию об этом сообщил журналистам ТАСС источник в дипломатических кругах.

В ходе первого рабочего заседания «Мировая экономика и глобальное здравоохранение» была выражена широкая поддержка соглашению, достигнутому в ходе работы, по минимальному глобальному налогообложению, — рассказал источник.

Особенное удовлетворение этим решением высказали такие страны, как США, Бразилия, Франция и Южная Корея.

Многие страны также поддержали итальянскую инициативу о создании глобальной рабочей группы по здравоохранению и финансам, которая будет координировать взаимодействие этих сфер, — добавил собеседник агентства.

В начале октября Организация экономического сотрудничества и развития выступила с заявлением о том, что входящие в неё государства достигли соглашения относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для компаний с доходом от 750 млн евро. Многосторонняя конвенция по данному вопросу будет подписана странами в 2022 году с имплементацией в 2023-м.

Ещё одна договорённость рассматривает вопрос перераспределения налоговых выплат со стороны крупнейших международных компаний. В частности, в её основе идея перевода части налогов из государств, в которых расположены штаб-квартиры фирм, в те страны, где они ведут непосредственную деятельность и получают прибыль.

Также руководителями финансовых ведомств стран G-20 был одобрен план реформирования налогообложения международных групп компаний. Основополагающее соглашение было достигнуто ранее на заседании профильных ведомств в Венеции, после чего его закрепили на совместном заседании министров финансов и глав Центробанков в октябре в Вашингтоне. Это произошло на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Россия также одобрила данную идею и готова подписать соглашение по данному виду налогообложения для международных групп компаний в 2022 году. Новые правила вступят в силу с 2023 года.

В своём пояснении Минфин РФ сослался на необходимость такого соглашения, так как некоторые страны уже приняли локальные меры в сфере налогообложения транснациональных компаний, однако они не были системными.

Ранее стало известно, что лидер России Владимир Путин во время своего выступления в режиме видеоконференции на саммите G20 призвал президентов других стран не «раскручивать спираль» глобальной инфляции. По его словам, в первую очередь необходимо стабилизировать бюджетную политику.