G20: как это было в 2022 году NEWS.ru собрал яркие моменты саммита «двадцатки»

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает участие в заключительном заседании саммита лидеров G20

На индонезийском острове Бали вновь собрался клуб ведущих экономик мира, или «Большая двадцатка» (G20). Двухдневная встреча мировых лидеров проходила 15 и 16 ноября.

Перед хозяевами саммита стояла непростая задача — сгладить острые углы и согласовать итоговое коммюнике на фоне беспрецедентного в новейшей истории разлада между РФ (ее представлял глава МИД Сергей Лавров) и Западом. Из-за этого участники даже отказались от традиционной совместной фотосессии (family photo), передавали репортеры с места событий.

Зато другая историческая встреча на полях саммита, несмотря на обострение, все же состоялась — между президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином. Хотя накануне СМИ судачили, что двусторонних переговоров может и не быть из-за дипломатического обострения вокруг Тайваня. Лидеры даже обменялись 15-секундным рукопожатием.

NEWS.ru собрал для читателей яркие моменты саммита.