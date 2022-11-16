На индонезийском острове Бали вновь собрался клуб ведущих экономик мира, или «Большая двадцатка» (G20). Двухдневная встреча мировых лидеров проходила 15 и 16 ноября.

Перед хозяевами саммита стояла непростая задача — сгладить острые углы и согласовать итоговое коммюнике на фоне беспрецедентного в новейшей истории разлада между РФ (ее представлял глава МИД Сергей Лавров) и Западом. Из-за этого участники даже отказались от традиционной совместной фотосессии (family photo), передавали репортеры с места событий.

Зато другая историческая встреча на полях саммита, несмотря на обострение, все же состоялась — между президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином. Хотя накануне СМИ судачили, что двусторонних переговоров может и не быть из-за дипломатического обострения вокруг Тайваня. Лидеры даже обменялись 15-секундным рукопожатием.

NEWS.ru собрал для читателей яркие моменты саммита.

Президент Турции Реджеп Эрдоган дает пресс-конференцию по завершении саммита G20

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент Турции Реджеп Эрдоган дает пресс-конференцию по завершении саммита G20

Председатель КНР Си Цзиньпин прибывает на рабочее совещание в рамках саммита G20

Фото: Кристоф Содер/dpa

Председатель КНР Си Цзиньпин прибывает на рабочее совещание в рамках саммита G20

Ветеран глобальных саммитов, канадский премьер Джастин Трюдо и новичок, британский премьер Риши Сунак решили выступить дуэтом

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Ветеран глобальных саммитов, канадский премьер Джастин Трюдо и новичок, британский премьер Риши Сунак решили выступить дуэтом

Президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерриш ведут оживленную беседу на саммите G20

Фото: Кристоф Содер/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерриш ведут оживленную беседу на саммите G20

Силуэт канцлера Германии Олафа Шольца всегда узнаваем

Фото: Кристоф Содер/dpa

Силуэт канцлера Германии Олафа Шольца всегда узнаваем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден явно нашли общий язык

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден явно нашли общий язык

Россию на встрече G20 представлял глава МИД Сергей Лавров

Фото: Кристоф Содер/dpa

Россию на встрече G20 представлял глава МИД Сергей Лавров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чувствовал себя в гостях как дома

Фото: Кристоф Содер/dpa

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чувствовал себя в гостях как дома

Участники саммита по традиции общаются в тени от посторонних глаз

Фото: Global Look Press /Агентство печати Keystone

Участники саммита по традиции общаются в тени от посторонних глаз

Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи из Мариинского дворца

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи из Мариинского дворца

Кортеж с канцлером Германии Олафом Шольцем в аэропорту Денпасар

Фото: Кей Нитфельд/dpa

Кортеж с канцлером Германии Олафом Шольцем в аэропорту Денпасар

Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции на полях G20

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции на полях G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выказывает уважение принимающей стороне

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выказывает уважение принимающей стороне

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Австралии Энтони Альбанезе (справа) взялись за лопаты

Фото: Кей Нитфельд/dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Австралии Энтони Альбанезе (справа) взялись за лопаты

Президент Индонезии Джоко Видодо с гордостью демонстрирует гостям урожай мангровых растений

Фото: Кей Нитфельд/dpa

Президент Индонезии Джоко Видодо с гордостью демонстрирует гостям урожай мангровых растений

Президент ФИФА Джованни Инфантино, премьер Канады Джастин Трюдо и его британский коллега Риши Сунак явно не скучают в кулуарах саммита G20

Фото: Кей Нитфельд/dpa

Президент ФИФА Джованни Инфантино, премьер Канады Джастин Трюдо и его британский коллега Риши Сунак явно не скучают в кулуарах саммита G20

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден все-таки обменялись рукопожатиями на Бали

Фото: Синьхуа/Ли Сюэрэнь

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден все-таки обменялись рукопожатиями на Бали