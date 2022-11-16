Президент Франции Эммануэль Макрон принимает участие в заключительном заседании саммита лидеров G20
На индонезийском острове Бали вновь собрался клуб ведущих экономик мира, или «Большая двадцатка» (G20). Двухдневная встреча мировых лидеров проходила 15 и 16 ноября.
Перед хозяевами саммита стояла непростая задача — сгладить острые углы и согласовать итоговое коммюнике на фоне беспрецедентного в новейшей истории разлада между РФ (ее представлял глава МИД Сергей Лавров) и Западом. Из-за этого участники даже отказались от традиционной совместной фотосессии (family photo), передавали репортеры с места событий.
Зато другая историческая встреча на полях саммита, несмотря на обострение, все же состоялась — между президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином. Хотя накануне СМИ судачили, что двусторонних переговоров может и не быть из-за дипломатического обострения вокруг Тайваня. Лидеры даже обменялись 15-секундным рукопожатием.
NEWS.ru собрал для читателей яркие моменты саммита.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Президент Турции Реджеп Эрдоган дает пресс-конференцию по завершении саммита G20
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Президент Турции Реджеп Эрдоган дает пресс-конференцию по завершении саммита G20
Фото: Кристоф Содер/dpa
Председатель КНР Си Цзиньпин прибывает на рабочее совещание в рамках саммита G20
Фото: Кристоф Содер/dpa
Председатель КНР Си Цзиньпин прибывает на рабочее совещание в рамках саммита G20
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Ветеран глобальных саммитов, канадский премьер Джастин Трюдо и новичок, британский премьер Риши Сунак решили выступить дуэтом
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Ветеран глобальных саммитов, канадский премьер Джастин Трюдо и новичок, британский премьер Риши Сунак решили выступить дуэтом
Фото: Кристоф Содер/dpa
Президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерриш ведут оживленную беседу на саммите G20
Фото: Кристоф Содер/dpa
Президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерриш ведут оживленную беседу на саммите G20
Фото: Кристоф Содер/dpa
Силуэт канцлера Германии Олафа Шольца всегда узнаваем
Фото: Кристоф Содер/dpa
Силуэт канцлера Германии Олафа Шольца всегда узнаваем
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден явно нашли общий язык
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден явно нашли общий язык
Фото: Кристоф Содер/dpa
Россию на встрече G20 представлял глава МИД Сергей Лавров
Фото: Кристоф Содер/dpa
Россию на встрече G20 представлял глава МИД Сергей Лавров
Фото: Кристоф Содер/dpa
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чувствовал себя в гостях как дома
Фото: Кристоф Содер/dpa
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чувствовал себя в гостях как дома
Фото: Global Look Press /Агентство печати Keystone
Участники саммита по традиции общаются в тени от посторонних глаз
Фото: Global Look Press /Агентство печати Keystone
Участники саммита по традиции общаются в тени от посторонних глаз
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи из Мариинского дворца
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи из Мариинского дворца
Фото: Кей Нитфельд/dpa
Кортеж с канцлером Германии Олафом Шольцем в аэропорту Денпасар
Фото: Кей Нитфельд/dpa
Кортеж с канцлером Германии Олафом Шольцем в аэропорту Денпасар
Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции на полях G20
Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции на полях G20
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выказывает уважение принимающей стороне
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выказывает уважение принимающей стороне
Фото: Кей Нитфельд/dpa
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Австралии Энтони Альбанезе (справа) взялись за лопаты
Фото: Кей Нитфельд/dpa
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Австралии Энтони Альбанезе (справа) взялись за лопаты
Фото: Кей Нитфельд/dpa
Президент Индонезии Джоко Видодо с гордостью демонстрирует гостям урожай мангровых растений
Фото: Кей Нитфельд/dpa
Президент Индонезии Джоко Видодо с гордостью демонстрирует гостям урожай мангровых растений
Фото: Кей Нитфельд/dpa
Президент ФИФА Джованни Инфантино, премьер Канады Джастин Трюдо и его британский коллега Риши Сунак явно не скучают в кулуарах саммита G20
Фото: Кей Нитфельд/dpa
Президент ФИФА Джованни Инфантино, премьер Канады Джастин Трюдо и его британский коллега Риши Сунак явно не скучают в кулуарах саммита G20
Фото: Синьхуа/Ли Сюэрэнь
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден все-таки обменялись рукопожатиями на Бали
Фото: Синьхуа/Ли Сюэрэнь
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден все-таки обменялись рукопожатиями на Бали