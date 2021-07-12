G20 договорились создать глобальные структуры по здравоохранению и финансам

Лидеры G20 договорились о создании глобальных структур по вопросам здравоохранения и финансам, которые бдут им подотчётны. Об этом говорится в проекте коммюнике по итогам саммита «двадцатки», сообщает Reuters.

Лидеры G20 договорились создать глобальные структуры по вопросам здравоохранения и финансов по образцу совета финансовой стабильности, подотчетные странам «двадцатки» и другим потенциальным членам, — говорится в сообщении агентства.

Саммит «большой двадцатки» состоится 30-31 октября в Риме.

Страны G20 создали Совет финансовой стабильности в апреле 2009 года на лондонском саммите. Основной целью данной организации стало выявление слабых мест в области мировой финансовой стабильности, разработка и применение регулирующей и надзорной политики в этой сфере.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в ряде международных саммитов. В списке запланированных мероприятий, помимо прочего, у президента участие в G-20 дистанционно.