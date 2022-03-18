G1: в Бразилии заблокировали Telegram

В Бразилии судья Верховного суда распорядился заблокировать мессенджер Telegram из-за его отказа от сотрудничества с властями, сообщил портал G1. Поводом стал отказ руководства платформы блокировать канал блогера Аллана душ Сантуша. Уточняется, что он находится под следствием по делу о распространении фейковых новостей.

Судья федерального Верховного суда постановил, что цифровые платформы и интернет-провайдеры должны реализовать механизмы по блокировке Telegram в стране, — сказано в материале.

По мнению суда, Telegram «известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными властями в разных странах», этот факт послужил дополнительным аргументом в пользу блокировки платформы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее написала в своём Telegram-канале, что немецкая газета Bild является «лидером по фейкам». Так она прокомментировала статью издания о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров этой ночью якобы вылетел в Китай, но президент России Владимир Путин приказал ему вернуться. На самом деле глава внешнеполитического ведомства находился в Москве.