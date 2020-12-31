Футуролог пообещал миру новые пандемии

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Футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути заявил, что о коронавирусе в мире вскоре забудут, но случатся новые пандемии. По его словам, COVID-19 выявил плохое общее состояние здоровья людей и их нежелание менять образ жизни.

Коронавирус на самом деле не та проблема. Если вы в Google Trends наберёте COVID, то увидите высокие результаты, эквивалентные влиянию чемпионата мира по футболу, — отметил Кавагути в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что футбольный чемпионат проводится раз в четыре года и длится один месяц, а пандемия коронавируса, продолжающаяся 10 месяцев, имеет такой же резонанс. Как будто каждый день играется финал чемпионата мира.

Кавагути считает, что коронавирус показал людям «неприятную правду» о состоянии здравоохранения в мире. Оно оказалось плохим. При этом на планете от диабета страдают 10% жителей, от ожирения 30%, а имеют лишний вес почти 60% людей.

И очевидно это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. <...> Но самая неприятная правда — люди слишком толстые, — отметил футуролог.

Никто из людей в мире не воспринимает серьёзно вопрос о том, как улучшить здоровье. Поэтому, уверен Кавагути, основополагающим вопросом сейчас является не разработка вакцины, а борьба с ожирением.

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