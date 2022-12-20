Футболистов сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах во время парада

Фото: Marcelo Machado de Melo/www.imago-images.de/Global Look Press

Футболистов сборной Аргентины пришлось на вертолетах эвакуировать в центр Буэнос-Айреса, сообщает РИА Новости. Иначе спортсмены не могли выбраться из многомиллионной толпы, которая пришла поздравить новоявленных чемпионов мира и заблокировала все проезды.

Для этого игрокам выделили три вертолета. По данным местных СМИ, в Буэнос-Айресе и ближайших окрестностях приезда сборной ждут от трех до четырех миллионов человек.

18 декабря Аргентина одержала победу над Францией в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу, но в серии пенальти сильнее оказалась Аргентина. Бронзовые медали завоевала Хорватия.

Пост аргентинского спортсмена Лионеля Месси о победе на чемпионате мира по футболу в Катаре стал самым популярным в истории Instagram (деятельность соцсети в России запрещена). Фотография с кубком набрала уже 59 495 057 лайков и 1 677 436 комментариев.

Ранее эксперт по продажам Павел Шевченко рассказал NEWS.ru об опасности покупки в онлайн-магазинах футболок якобы с настоящей подписью известных спортсменов. По его словам, в вопросе покупки «артефактов» с автографами звезд, например того же Лионеля Месси или Криштиану Роналду, нужно быть крайне осторожными или вообще игнорировать подобные объявления.