Фумио Кисида переизбран на пост премьера Японии

Депутаты нижней палаты парламента Японии 10 ноября переизбрали главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьера страны, передаёт ТАСС. Его переназначение на этот пост является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в ключевую, нижнюю палату парламента.

За кандидатуру Кисиды проголосовали депутаты ЛДП и её партнёра по правящей коалиции — партии «Комэйто», которые удерживают большинство мест в нижней палате. В данное время голосование продолжается в верхней палате, но его результат также предсказуем, потому что правящий блок имеет большинство и там.

При избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет нового главу правительства.

4 октября правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В новый состав из старого кабинета вошли только три министра: главы МИД, Минобороны и занимавший пост министра науки и образования Коити Хагиуда.