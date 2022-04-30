FT: западные фирмы пожаловались на болезненный выход из российского бизнеса

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Руководители западных компаний пожаловались на болезненные последствия выхода из российских предпринимательских проектов, пишет Financial Times. Обозреватели издания Эндрю Джек и Стивен Морис в качестве доказательства привели в пример французский банк Societe Generale, который понёс убытки в размере €3,1 млрд после продажи подконтрольного ей Росбанка инвестиционной компании «Интеррос», принадлежащей миллиардеру Владимиру Потанину.

По словам журналистов, данная сделка стала шокирующей для их конкурентов. Обозреватели считают, что на примере Societe Generale западные компании поймут, с какими трудностями им придётся столкнуться после ухода с российского рынка.

Мы все пытаемся найти безопасный способ, как покинуть Россию. Но то, как это сделала Societe Generale, не самый лучший вариант, — заявил один из иностранных топ-менеджеров, работающих в Москве.

Ранее сообщалось, что клиенты банков Societe Generale из России и Белоруссии сталкиваются с блокировкой банковских операций и даже закрытием своих счетов. Русскоговорящие клиенты не могут переводить деньги между личными счетами, получать французскую зарплату или стипендию на свои банковские карты.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 26 апреля предрёк иностранным фирмам, покинувшим российский рынок, проблемы с возвращением обратно. Он сыронизировал над желанием «иностранных беглецов» вновь открыть магазины в России, но отметил, что «не успели заржаветь замки» на торговых павильонах и ресторанах, как места уже заняты отечественными компаниями.