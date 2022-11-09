FT: власти Узбекистана просят ЕС снять санкции с Усманова

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Алишер Усманов

Власти Узбекистана попросили Европейский союз снять санкции с предпринимателя Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух осведомленных лиц. По данным издания, узбекские чиновники указали на то, что ограничения, включающие заморозку активов бизнесмена, мешают ему инвестировать в экономику страны.

Как пишет Financial Times, Ташкент использовал недавние встречи официальных лиц Узбекистана и ЕС, чтобы выразить обеспокоенность относительно санкций. Узбекистан, по словам авторов статьи, также готов предоставить предпринимателю юридическую помощь на случай возможного суда, если Брюссель не пойдет навстречу. Представитель Усманова заявил газете, что не может комментировать действия правительства Узбекистана, но признал, что санкции «действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам».

FT отмечает, что Евросоюз стремится наладить более тесные связи с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, которые пересматривают свои отношения с Москвой на фоне конфликта на Украине. Однако, как отметил спикер ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано в беседе с изданием, отмена санкций против Усманова может вызвать аналогичные обсуждения по поводу «десятков российских олигархов с двойным гражданством».

Режим санкций ЕС предоставляет всем включенным в перечень физическим и юридическим лицам возможность юридически оспорить включение в список в Европейском суде, — сказал Стано.

Накануне стало известно, что немецкие правоохранительные органы провели обыск филиалов крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии с целью найти дополнительные доказательства по делу против Усманова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на территории ФРГ. Следователи собрали из банков почти 100 сообщений о подозрении в отмывании денег, предположительно, связанных с транзакциями Усманова, девять из которых проведены через UBS Europe SE. Общая сумма ущерба может достигать €555 млн.

3 марта Еврокомиссия опубликовала список из 26 человек, которые были добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошли Усманов, гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы.