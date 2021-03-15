FT: в Индии назвали США угрозой для производства вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9298b376-8588-11eb-9c69-96000091f725_660.jpg Фото: Luc Nobout via www.imago-images./Global Look Press

Контроль США над экспортом медицинских препаратов ставит под угрозу производство вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом заявили в индийских фармкомпаниях, занимающихся производством препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Американские поставщики могут не выполнить заказы клиентов из других стран из-за принятого предыдущим президентом США Дональдом Трампом закона об оборонном производстве. Об этом Financial Times рассказал директор индийской фармацевтической компании Biological E Махима Датла.

Это чрезвычайно затрудняет расширение производства вакцин не только от коронавируса, но и обычных вакцин, — заявил он.

Исполнительный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла подтвердил, что американский закон может отрицательно сказаться на глобальных усилиях по вакцинации от COVID-19.

Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в компонентах из Соединённых Штатов. Мы говорим о свободном глобальном доступе к вакцинам. Если мы не сможем получить сырье из США, то это будет серьёзным ограничивающим фактором, — заявил он.

Ранее СМИ объяснили причину задержки поставок вакцин AstraZeneca в Евросоюз. Уточняется, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пока не получило от производителя все необходимые данные. В свою очередь в компании заявляют, что одобрение со стороны ЕМА идёт в соответствии с планами.

Как сообщал NEWS.ru, в Еврокомиссии отрицают факт переговоров о закупке вакцины «Спутник V». Представитель Еврокомиссии заявил, что в Европе совместная стратегия вакцинации. При этом позиция Брюсселя в отношении российского препарата не менялась.