FT: Украина передислоцирует технику и персонал из-за ударов по объектам ВВС

Фото: МО Украины

Военное командование Украины в связи с ударами российских сил по объектам ВВС спешно передислоцирует критически важное вооружение и квалифицированный персонал, пишет Financial Times. По данным источников издания, Киев и его союзники считают атаки по объектам на западе страны попыткой уничтожения взлетных площадок и бомбардировщиков, использовавшихся для запуска ракет Storm Shadow и SCALP.

Чтобы избежать ударов, Украина спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал. Украинские летчики постоянно курсируют по десяткам авиабаз и коммерческих аэропортов, — рассказал неназванный чиновник.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что попытки уничтожить авиацию неудивительны. По его словам, украинские пилоты беспокоят российских военных, поскольку причиняют им «много неприятностей».

Экс-глава украинской военной и внешней разведки Валерий Кондратюк высказал мнение, что британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP «фактически сыграли решающую роль» для Украины. Он отметил, что у ВС России не оставалось другого выбора, чтобы остановить ракетные удары ВСУ, кроме как путем нанесения ударов по украинским аэродромам, где базируются самолеты, с которых запускались ракеты.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак подтвердил, что в последнее время Россия усилила атаки на авиабазы. В Киеве уже неоднократно заявляли, что стране нужно больше систем ПВО, напомнил чиновник.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, в свою очередь, поддержал призывы властей Украины к передаче американских дальнобойных ракет ATACMS и немецких Taurus. Генерал добавил, что Киеву сейчас нужно больше ракет Storm Shadow и других средств большой дальности. Он предложил погрузить их на транспортные самолеты C17 и как можно быстрее доставить на Украину.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что никаких решений по поставкам дальнобойных ракет для Украины еще не принято. Но при этом сама возможность таких поставок сохраняется, подчеркнул представитель администрации США.