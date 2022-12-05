FT: Турция пострадала из-за потолка цен западных стран на российскую нефть

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пробка из нефтяных танкеров образовалась у берегов Турции после вступления в силу ограничения цен на нефть из России, пишет газета Financial Times. Отмечается, что Анкара требует нового подтверждения страховки. Автор материала пояснил, что Запад отказался страховать суда, которые перевозят российскую нефть в обход принятых мер.

В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные державы ввели «потолок цен» на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что любые суда, проходящие через ее проливы, будут полностью застрахованы, — сказано в публикации.

Власти России при этом, по словам журналистов, пообещали, что экспорт российской нефти будет продолжен, даже если она будет отрезана от западных страховых рынков.

Пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, был принят Евросоюзом еще в июне. Установку потолка цен на российское сырье на уровне $60 за баррель ЕС, страны G7, а также Австралия согласовали на прошлой неделе.