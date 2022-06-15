FT: Турция отказалась от трехсторонних переговоров с Финляндией и Швецией

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Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией по поводу их вступления в Альянс, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные о переговорах источники. Уточняется, что встреча, которая должна была пройти до конца дня, в итоге не состоялась.

Трехсторонняя встреча при посредничестве Альянса была конечной задачей <...>, но мы к этому еще не пришли, — пишет газета.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиция республики не будет учтена. Камнем преткновения является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. Глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала также заявил, что Анкара проголосует за вступление скандинавских стран в НАТО только после того, как Швеция и Финляндия уделят должное внимание проблеме терроризма.