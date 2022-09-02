FT: министры финансов G7 поддержат лимит цен на российскую нефть

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Министры финансов стран Группы семи (G7) 2 сентября поддержат введение ограничений цен на нефть из России, передает Financial Times, ссылаясь на источник знакомый с материалом. Кроме того, как отмечает газета, страны Евросоюза и G7 выразили надежду, что к этим ограничениям также присоединиться Индия, для более сильного их эффекта.

Потолок на стоимость российской нефти, который намерены принять страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российскую нефть — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты.

Согласно информации издания, Европейская комиссия поддержала предложения «семерки», однако необходимо согласование данного шага странами-членами Евросоюза. Тем не менее, чтобы эти меры были возымели эффект, западным государствам потребуется убедить соблюдать их по меньшей мере треть стран, которые покупают в большом объеме российскую нефть, например Индию.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Россия откажется от поставок нефти тем странам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентироваться на те государства, которые будут готовы к сотрудничеству. По ее словам, потенциальное снижение количественных показателей экспорта может иметь незначительное влияние на показатели курса и платежного баланса.