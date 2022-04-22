FT: слова премьера Джонсона о спецоперации России «разозлят Украину»

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможном успехе российской спецоперации на Украине могут «разозлить Киев». Кроме того, они идут в разрез с «единым фронтом» «Большой семерки», сообщает The Financial Times.

Издание отмечает , что в этот раз Джонсон противоречил сам себе. Ещё несколько недель назад он выражал уверенность в «победе» Украины.

Премьер, говоря о оценках западных спецслужб, допустивших продление спецоперации до конца 2022 года и победе России, назвал реалистичной такую возможность.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон поделился таким мнением на пресс-конференции по итогам визита в Индию, когда его попросили прокомментировать заявления европейских спецслужб. Политик также отметил, что предсказать дальнейшее развитие событий в настоящее время сложно, но Киев следует продолжать поддерживать в оборонной сфере.