Стало известно, жители каких стран чаще покупают дома в Дубае FT: россияне, европейцы, азиаты и индийцы чаще всего покупают недвижимость в Дубае

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Чаще всего недвижимость в Дубае покупают европейцы, жители Азии, индийцы и россияне, пишет Financial Times. Город стал одним из немногих, который «чрезвычайно хорошо» справился с коронавирусом, что принесло ему известность в том числе со стороны русских клиентов, заявил исполнительный директор девелоперской компании Kerzner International Филипп Зубер.

Дубай всегда привлекал миллионеров и миллиардеров, но теперь они переезжают сюда на долгий срок и хотят самые большие и лучшие дома, — рассказал исполнительный партнер брокерской компании по недвижимости Luxhabitat Sotheby’s International Realty Ли Борг.

В газете привели данные, согласно которым число сделок с недвижимостью с начала 2022 года побило рекорд за аналогичный период в 2009 году. При этом арендная плата за данный срок выросла более чем на четверть, свидетельствуют данные агентства по недвижимости CBRE.

По информации брокерской фирмы Unique Properties, стоимость элитной недвижимости в Дубае в 2023 году продолжит расти, поднявшись на 13,5%.

Ранее стало известно, что Турция, ОАЭ и Грузия возглавили рейтинг самых популярных среди россиян стран для инвестиций в недвижимость. Пятерку лидеров замкнули Испания и Греция.