FT: Россия и Украина разработали план окончания конфликта

Россия и Украина подготовили план совместного урегулирования конфликта, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Как заявили собеседники издания, стороны договорились прекратить огонь при условии нейтралитета Киева и сокращения численности Вооружённых сил Украины (ВСУ).

РФ и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод российских войск с Украины при условии нейтралитета Киева и сокращения ВСУ, — передаёт FT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская сторона может рассмотреть шведский вариант демилитаризации Украины как компромиссный. Согласно данному сценарию, Киев должен будет отказаться вступать в военные альянсы, но сможет сохранить армию и флот.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский накануне отметил, что Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства. Он добавил, что переговорный процесс идёт «тяжело и медленно». Мединский подчеркнул, что российская сторона надеется прийти к соглашению как можно скорее.