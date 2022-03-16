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FT: Россия и Украина разработали план окончания конфликта

FT: Россия и Украина договорились о прекращении огня при ряде условий
18:15, 16 марта 2022
FT: Россия и Украина разработали план окончания конфликта Фото: mrpl1/t.me
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Россия и Украина подготовили план совместного урегулирования конфликта, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Как заявили собеседники издания, стороны договорились прекратить огонь при условии нейтралитета Киева и сокращения численности Вооружённых сил Украины (ВСУ).

РФ и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод российских войск с Украины при условии нейтралитета Киева и сокращения ВСУ, — передаёт FT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская сторона может рассмотреть шведский вариант демилитаризации Украины как компромиссный. Согласно данному сценарию, Киев должен будет отказаться вступать в военные альянсы, но сможет сохранить армию и флот.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский накануне отметил, что Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства. Он добавил, что переговорный процесс идёт «тяжело и медленно». Мединский подчеркнул, что российская сторона надеется прийти к соглашению как можно скорее.

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