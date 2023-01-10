FT: Путин не предупреждал Си Цзиньпина о начале СВО

Фото: kremlin

Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Российский президент Владимир Путин не предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина о начале специальной операции на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава российского государства лишь сообщил председателю КНР, что Москва будет готова ответить на агрессию Украины. FT отмечает, что дальнейшее развитие событий на Украине вызвало недовольство китайского руководства.

Financial Times пишет, что в Пекине допускают сценарий того, что Россия по итогам украинского конфликта превратится во «второстепенную державу с меньшим политическим и экономическим влиянием на мировой арене».

Издание The Global Times ранее сообщило, что лидеры Китая и России совместно выступили против западной гегемонии. По мнению автора статьи, Запад старается отдалить Москву и Пекин друг от друга, но стороны наращивают сотрудничество. В статье отмечается, что итоги разговора Путина и Си Цзиньпина сигнализируют об успехах в развитии двусторонних отношений, которые вступают в новую эру.

В материале говорится, что совместная работа РФ и КНР может сыграть заметную роль в поддержании справедливости и глобального миропорядка. Москва и Пекин продвигают многополярность, а также действуют ради большей демократизации международных отношений, отмечается в материале.

Беседа политиков состоялась 30 декабря 2022 года. Путин заявил, что отношения двух стран являются образцом сотрудничества. Кроме того, российский лидер пригласил главу КНР в Москву в 2023 году, что, по его словам, продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

Глава МИД Китая Ван И ранее заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры.