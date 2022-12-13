FT: противостояние с Россией истощило запасы вооружений Украины

Фото: МО Украины

Конфликт с Россией серьезно истощил запасы вооружения Украины, сообщила газета Financial Times со ссылкой на оценки представителей вооруженных сил республики. В большей мере это касается снарядов к системам ПВО Украины.

Киев расходует боеприпасы пугающими темпами, — отмечает издание.

По информации издания, у Украины заканчиваются «боекомплекты и запчасти для зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бук», являющихся основой ПВО республики. При этом газета констатирует, что РФ «имеет обширный арсенал» крылатых ракет.

Накануне президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины. Американский лидер приветствовал заявление главы республики о готовности к «справедливому миру», который должен быть основан на фундаментальных принципах Устава ООН.

Ранее представитель командования воздушных сил республики Юрий Игнат заявил, что системы противовоздушной обороны Украины не могут сбивать баллистические ракеты в воздухе. Он отметил, что единственным способом их ликвидации является уничтожение на старте.