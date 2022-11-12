FT: обучение солдат ВСУ в Великобритании оказалось проблемным

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Подготовка украинских новобранцев в Великобритании выявила целый ряд проблем, написала газета Financial Times. Отмечается, что пятинедельного курса не хватает для полноценного обучения навыкам введения боя, так как британских новобранцев готовят минимум 14 недель. Проблемным также стал тот факт, что украинцы не проходят подготовку в качестве сформированного подразделения, а проходят обучение как независимые единицы.

Организаторы признаются, что за пятинедельный курс новобранцы получат минимальный набор навыков, по сравнению с 14 неделями базовой подготовки новобранцев британской армии, — сказано в публикации.

Автор материала при этом добавил, что обученные в Великобритании солдаты ВСУ ведут себя на поле боя более храбро, по сравнению с теми, кто готовился на Украине.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.