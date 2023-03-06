Названа причина отказа России закупать баллистические ракеты у Ирана FT: Россия не закупает баллистические ракеты у Ирана из-за опасений поставок Киеву американских ATACМS

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Издание Financial Times пишет со ссылкой на источники, что Россия воздерживается от закупок баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что в ответ Соединенные Штаты Америки начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACМS. По данным газеты, Москва и Тегеран обсуждали возможность обмена вооружений на ракеты, но из-за возможных последствий сделки переговоры зашли в тупик. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что на Западе считают отношения между РФ и Ираном чрезвычайно тревожными.

Эта ситуация, судя по всему, волнует всех нас, и обсуждается между членами Альянса. Мы будем продолжать посылать Ирану сигналы об опасности поддержки России в ее действиях на Украине, — заявила постпред США при НАТО.

FT отмечает, что западные чиновники не исключают того, что Москва может изменить свою позицию относительно поставок иранских ракет из-за острой нехватки собственных высокоточных боеприпасов. Источник в Пентагоне отметил в беседе с изданием, что Иран является одной из немногих стран, готовых поставлять оружие России.

Ранее стало известно, что США не решаются поставить Киеву ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 километров, так как опасаются, что ВСУ могут использовать их для ударов по Крыму.