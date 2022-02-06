FT: Москва «продвинулась к деэскалации» после переговоров Путина и Макрона

Переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона стали шагом к снятию напряжённости вокруг Украины. После встречи лидеров в Кремле Москва «продвинулась к деэскалации», сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой источники во Франции.

Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск, — отмечается в статье FT.

Издание указало, что соглашение якобы включает в себя вывод военных РФ из Белоруссии. Там в настоящее время идут совместные учения. Кроме того, прошедшая встреча Путина и Макрона станет шагом к «структурированному диалогу» по вопросу коллективной безопасности.

Также издание подчеркнуло, что названные ею обсуждения ни Путин, ни Макрон не упомянули на совместной пресс-конференции.

Ранее стало известно, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности, заявил Эммануэль Макрон. Необходимо построить на континенте новый порядок безопасности и стабильности, отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Это должно основываться на фундаменте, который «мы построили вместе как суверенные государства», подчеркнул Макрон.