FT: мировые цены на молоко могут значительно увеличиться

Мировые цены на молоко могут сильно вырасти из-за проблем с поставками и ситуации на Украине, сообщает газета Financial Times. Один из главных мировых поставщиков молока Новая Зеландия уже столкнулась с резким ростом стоимости ресурсов для изготовления молока, что также может повлечь за собой повышение цен по всему миру.

После начала спецоперации цены на жизненно важные продукты сильно выросли. Согласно индексу Global Dairy Trade, который отслеживает цены на молочные продукты в Новой Зеландии, безводный молочный жир, основной молочный продукт, 15 марта достиг рекордной отметки в $7111 за тонну. Цена на сухое цельное молоко, наиболее активно торгуемый продукт, в этом месяце достигла восьмилетнего максимума, — отмечает газета.

Ранее стало известно, что на фоне ситуации на Украине и новых санкций, введённых против России, в США может произойти сильный рост цен на продовольствие. К этому приведёт увеличение стоимости удобрений и энергоресурсов.

Бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко ранее сообщил, что если конфликт на Украине не будет остановлен, мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом. Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы.

По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.