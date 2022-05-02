FT: крупнейший индийский импортёр российского угля прекратит закупки FT: Tata Steel прекратит импортировать уголь из России из-за западных санкций

Угольный терминал / Фото shutterstock.com

Индийская компания Tata Steel, которая является крупнейшим в стране импортёром российского угля, приняла решение прекратить закупку топлива из-за антироссийских санкций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя фирмы. Отмечается, что компании пришлось пойти на отчаянный шаг даже несмотря на дефицит угля в Индии.

В целях обеспечения продолжения бизнес-деятельности мы отыскали альтернативные источники сырья, поскольку транзакции с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время связаны со множеством неопределенных моментов из-за международных санкций, наложенных на Россию, — заявил представитель компании.

По данным издания, в Индии на уголь приходится порядка 70% электрогенерации, при этом запасы этого топлива в стране почти в два раза меньше средних показателей для этого времени года. В связи с этим индийские власти предупредили о возможных перебоях с подачей электроэнергии, в том числе в больницы и метрополитен.

Ранее газета Asia Times сообщала, что США поразил отказ Индии поддерживать антироссийские санкции и согласие вести торговлю с РФ в национальных валютах. Глава Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что Вашингтон требует от Индии отказаться от военных программ с Россией.

После министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Индию отказаться от нейтральной позиции по поводу украинского кризиса и поддержать Киев. А Европейский союз заявил о намерении возобновить торговые отношения с Индией, приостановленные в 2013 году, чтобы ослабить зависимость страны от отношений с Россией.

Кроме того, 16 апреля Индия отказалась от закупки почти 50 российских военно-транспортных вертолётов Ми-17В-5. Решение о закрытии сделки, заключённой между странами около 10 лет назад, было принято в частности руководством индийских военно-воздушных сил. Такой шаг власти обосновали желанием развивать местную программу по созданию вертолётов средней грузоподъемности в рамках проекта «Сделано в Индии».