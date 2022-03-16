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FT: компания из США выступила с предложением о приобретении ФК «Челси»

19:52, 16 марта 2022
FT: компания из США выступила с предложением о приобретении ФК «Челси» Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press
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Американская компания Oaktree Capital Management намерена сделать предложение владельцу «Челси» Романа Абрамовича о покупке клуба. Об этом сообщает Financial Times.

Oaktree Capital Managemen – фирма, ведущая бизнес в сфере альтернативных инвестиционных стратегий. По состоянию на конец 2021 года компания управляла $158 млрд своих клиентов.

10 марта Великобритания прияла ограничительные меры против Абрамовича из-за его близкой связи с президентом России Владимиром Путиным. Активы миллиардера на территории Соединённого Королевства заморозили, также ему запретили приезжать в страну. Таким образом, Абрамович юридически перестал быть владельцем футбольного клуба «Челси» и лишился возможности продать его.

Ранее сообщалось, что игроки «Челси» рассматривают возможность расторжения контрактов в случае ухудшения финансовой ситуации в клубе и задержек зарплат. Некоторые футболисты связались со своими юристами, чтобы обсудить возможность разрыва соглашений.

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