FT: глава МИД Украины рассчитывает получить военную помощь от США

Украина рассчитывает на получение вооружения от США. Министр обороны страны Алексей Резников настроен очень оптимистично. Об этом стало известно изданию Financial Times.

Резников сказал, что он «очень оптимистично» настроен относительно получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров после проведения переговоров с союзниками, — пишет FT.

При этом в издании отметили, что министр не смог подтвердить, насколько бысро поступит вооружение.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что Украина на текущей неделе получит партию стрелкового оружия и боеприпасов. Это будет заключительная часть военной помощи со стороны США в $60 млн, кjторую утвердил в 2021 году президент Джо Байден.

Штаты поставляют на Украину широкий спектр вооружения и техники, в том числе патрульные катера и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее также сообщалось, что власти США в октябре поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Всего в 2021 году США выделили Украине более $450 млн в рамках утверждённой помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о том, использовались ли противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, но их наличие в регионе является очевидным фактом.