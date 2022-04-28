FT: энергетические компании ЕС готовы играть по правилам Путина Financial Times: энергетические компании ЕС заявили о готовности открыть рублёвые счета

Энергетическая компания Uniper / Фото RAINER UNKEL via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовятся открыть рублёвые счета в Газпромбанке на территории Швейцарии, пишет Financial Times. В издании уточнили, что к этому подготовился венский нефтяной гигант OMV, а также немецкая энергокомпания Uniper — крупнейшие импортёры российского газа. Ранее о готовности платить за газ рублями заявили представители итальянской нефтегазовой фирмы Eni.

Два крупнейших импортёра российского газа — Uniper из Дюссельдорфа и OMV из Вены — готовятся открыть рублёвые счета в Газпромбанке в Швейцарии. Переговоры между предприятиями и российским поставщиком «Газпром» активизировались по мере приближения сроков оплаты, — сказано в тексте статьи.

Ранее стало известно о том, что 10 европейских компаний на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива рублями.

27 апреля австрийская компания OMV приняла условия оплаты российского газа по новой схеме и открыла счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам канцлера страны Карла Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.