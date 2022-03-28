FT: экономическое давление на Россию приведёт к расколу единства Запада

Бритаское издание Financial Times написало, что усиление экономического давления на Россию в виде дополнительных антироссийских санкций вызовет серьёзный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада. Результатом, по мнению западных журналистов, станет рост цен, нехватка электроэнергии, а также потеря рабочих мест в странах Европы. Так, например, счета за электроэнергию в Великобритании могут увеличиться на 50% в апреле, а затем ещё на 50% в октябре.

По мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведёт к давлению на политических лидеров с разных сторон, — сообщило издание.

Авторы материала при этом отмечают, что бедные страны Африки не справятся с новым экономическим кризисом, по этой причине количество беженцев в Европу увеличится.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Он также уточнил, что в случае отсутствия оплаты за поставки энергоресурсов Европа может остаться без газа. По его словам, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. 31 марта состоится доклад, в ходе которого правительство, ЦБ и руководство «Газпрома» расскажут президенту РФ о мерах по переводу оплаты поставок газа в недружественные страны на рубли.