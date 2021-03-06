FT: дорогой и крепкий алкоголь стал популярным во время пандемии

Глобальная культура распития спиртных напитков изменилась во время пандемии коронавирусной инфекции. В прошлом году выросли продажи водки, текилы и ликёров, поскольку многие люди перешли на высококлассные крепкие напитки и коктейли.
Аналитик Jefferies Эд Манди рассказал журналистам Financial Times, что дорогой крепкий алкоголь предпочитают состоятельные люди, которые сохранили работу. Свободные деньги на выпивку у них появились, поскольку из-за коронавирусных ограничений: выход на улицу, а также отпуск стали невозможными. Кроме того, розничные цены более на крепкий алкоголь более привлекательны, чем стоимость напитков в барах и ресторанах.