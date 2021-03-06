FT: дорогой и крепкий алкоголь стал популярным во время пандемии

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что слова главы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о России не способствуют конструктивному диалогу.

Кравчук «указал» Москве, что ей нужно признать себя не посредником, а стороной конфликта в Донбассе. В противном случае Киев предпримет радикальные шаги для выхода из тупика переговоров. Попытки украинской власти...