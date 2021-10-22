FT: Британия затеяла тайную спецоперацию против РФ и КНР

Секретный «банковский» отдел Министерства обороны Великобритании направил усилия на борьбу с Россией и Китаем. Бывшие банкиры и финансисты получили задачу ослабить противников, ограничив им доступ к финансам, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Спрос на специалистов отдела растёт, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют «серую зону» между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей, — пояснило издание.

Его журналистам удалось поговорить с маршалом авиации Эдвардом Стрингером, курировавшим оперативную работу отдела до ухода на пенсию в 2021 году. Он назвал задачу отдела — найти критически важные элементы бизнес-модели противников, устранить их и максимально осложнить их замену.

Стрингер уточнил, что, к примеру, люди, имеющие отношение к Путину, или даже Народно-освободительная армия Китая, все подобные организации являются политическими единицами в рамках своих экономик.

Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда? — указал Стрингер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия представляет собой одну из наиболее насущных проблем, хотя в экономическом и демографическом плане является «объективно ослабевающей» державой. Такое заявление в апреле 2021 года сделал глава британской внешней разведки Ричард Мур.