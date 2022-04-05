FT: Байден запланировал объявить стратегию создания гиперзвукового оружия

Президент США Джо Байден вознамерился объявить стратегию по созданию гиперзвукового оружия в рамках трёхстороннего партнёрства AURUS (Америка, Великобритания, Австралия) пишет Financial Times. В американском издании отметили, что глава Белого дома может сделать анонс в течение дня.

Обозреватели газеты подчеркнули , что США стремится разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы не отставать в гонке от Китая. Financial Times отметили, что по оценкам Пентагона, Запад сильно отстал в разработке подобных систем вооружения.

Ранее Пентагон сообщил об успешном проведении лётных испытаний над Тихим океаном гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin, заявило управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). В ведомстве отметили, что ракета достигла высоты 12 км и пролетела около 550 км.

Стало известно, что США в марте тайно провели испытание новой гиперзвуковой ракеты из-за опасения роста напряжённости в отношениях с Россией. Ракету запустили над Тихим океаном со стратегического бомбардировщика B-52. Она пролетела расстояние свыше 480 км на высоте более 19 тысяч метров. Максимальная скорость её полёта была как минимум в пять раз выше скорости звука.