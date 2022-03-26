FT: Австрия является «авианосцем» секретных мероприятий РФ

Издание Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является «авианосцем» секретных мероприятий РФ, а также оказывала поддержку российским спецслужбам. Отмечается, что в этой связи ее ведомство было отстранено от ряда мер по обмену разведданными на европейском уровне.

Австрийское министерство обороны — практически отдел ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России). Ряд стран Европы в своих действиях все еще опираются на сбор разведданных, который осуществляют США и Британия, из-за ограничений на внутреннее наблюдение и дефицита ресурсов, — отмечает FT.

Власти Австрии ранее выступили против отказа от поставок из России нефти и газа. Как заявил канцлер страны Карл Нехаммер уже одна только дискуссия на эту тему вредит государству и взвинчивает цены на энергоносители. По его словам, отказаться от поставок будет нереально и неправильно.

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль также заявляла, что санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны. По её мнению, в истории есть примеры стран, не поменявшие свой курс под давлением санкций. Она привела в пример ситуацию с Ираком, Ираном и Сербией.