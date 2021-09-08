ФСБ подтвердила участие ЦРУ в задержании россиян в Минске

Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала CNN о том, что Центральное разведуправление США участвовало в задержании 33 россиян в Минске в 2020 году. Представитель ФСБ назвал это спланированным похищением, сообщают РИА Новости.

Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной, — заявил представитель российских спецслужб .

Он добавил, что канал CNN не первый в освещении этих событий, уже было подобное расследование в «Комсомольской правде». Российских граждан, по его словам, заманили в Белоруссию.

Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И всё, что происходит, всё, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем, — сказал представитель ФСБ.

Главная цель — разрыв отношений России и Белоруссии. По его словам, есть документальные подтверждения причастности Главного управления разведки Украины к задержанию этих российских граждан, к задержаниям украинских диверсантов и к недавнему подрыву газопровода в Крыму.

Ранее телекомпания CNN заявила, что специалисты ЦРУ США помогали спецслужбам Украины в операции 2020 года с попыткой заманить в Киев через Белоруссию 33 россиян. Их подозревали в причастности к событиям в Донбассе.