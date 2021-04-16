ФСБ опубликовала видео задержания украинского консула в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/bc6383d6-9f94-11eb-9cb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилось видео задержания украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Оперативную съёмку выложила ФСБ РФ.

На кадрах оперативного видео показано, как к человеку, сидящему за столиком в ресторане, подходят несколько мужчин в штатском. «Сидеть! Не двигаться!» — мужчины представляются сотрудниками ФСБ России и одновременно аккуратно фиксируют руки и плечи сидящего консула. Согласно видео, консул был задержан, когда получил электронное устройство.

Вы задержаны за противоправные действия, которые называются «шпионаж», за сбор данных закрытого характера, — объявил дипломату сотрудник ФСБ.

Также на видео есть кадры допроса, где задержанному в присутствии другого украинского дипломата объявляют о недопустимости его противоправных действий на территории России.

Мужчина искал базы данных по гражданам России, и мой коллега вместе со мной заинтересовался и хотел продать их, — говорит на камеру один из свидетелей.

Ранее стало известно, что на территории Санкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб был задержан консул генерального консульства Украины Александр Соcонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином РФ. Как выяснилось позднее, консула задержали на несколько часов.

Как передавал NEWS.ru, в скором времени украинское Министерство иностранных дел приступит к возвращению в Киев своего консула, которого задержали в Санкт-Петербурге отечественные спецслужбы.