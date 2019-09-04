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Глава МИД Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть КНР «старшим братом» России. Об этом он сказал журналистам в ходе Восточного экономического форума.

Подобные категории, считает глава российской дипломатии, не подходят для анализа отношений КНР и РФ, которые прошли долгий путь от сотрудничества до вражды и стратегического партнерства. Последний тип отношений предполагает поиск...