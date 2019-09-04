https://static.news.ru/photo/1598a152-cfb7-11e9-97db-fa163e074e61_660.jpgФото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press
Начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа сообщил, что боевики, не сумев создать «Исламское государство» (запрещено в РФ) на Ближнем Востоке, планируют сделать это в других регионах мира.
Утратив контроль над большинством ранее захваченных территорий, боевики не собираются сдаваться, ими вынашиваются планы для переброски в другие регионы мира, — цитирует РИА Новости Беседу.
По его словам, наибольшую финансовую подпитку террористы получают от контрабанды наркотиков, алкоголя, исторических и культурных ценностей.
Как писал News.ru, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставрополья Саида Маматханова, который присягнул террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). 31 января 2019 года Маматханов в селе Калиновское записал видео, на котором принял присягу главе «Исламского государства» и подтвердил вступление в группировку. Затем он отправил видеозапись неизвестному, который должен был передать её руководителю ИГ.