ФРГ подтвердила план встреч представителей бизнеса с Путиным

Восточный комитет экономики ФРГ подтвердил план проведения онлайн-встречи представителей немецкого бизнеса с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. При этом отмечается, что на настоящий момент детали встречи не определены.

Восточный комитет традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом Путиным и важных для экономики министрами. И в этом году запланирована встреча в онлайн-формате, — говорится в сообщении.

Ранее Путин провёл встречу с представителями итальянского бизнеса. По словам российского лидера, России и Италии в период пандемии удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Он отметил, что Россия удовлетворена взаимодействием с итальянскими партнёрами в сфере энергетики.

Путин подчеркнул, что Россия является надёжным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям. Италия получает российский газ по ценам гораздо ниже спотовых благодаря долгосрочным контрактам.