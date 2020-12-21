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ФРГ планирует ввести санкции против РФ из-за убийства террориста

18:01, 21 декабря 2020 303
Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Новые санкции в отношении России могут ввести в Германии после суда над подозреваемым в убийстве грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили.

В правительственных кругах говорят, что самое позднее после приговора в деле об убийстве в Тиргартене нужно будет действовать вместе с партнёрами по ЕС и ввести новые санкции, — пишет издание Spiegel.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в парке Берлина 23 августа 2019 года. Генпрокуратура Германии считает, что его могли убить по заказу российских властей, в том числе руководства Чечни.

Издание не исключало, что задержанный по подозрению в убийстве 49-летний россиянин Вадим Соколов имеет отношение к спецслужбам РФ. Позднее сообщалось, что он получал визу как инженер, а на самом деле его зовут Вадим Красиков. Оглашение приговора начнётся в марте будущего года.

Ранее власти Германии выслали из страны двух работавших в посольстве РФ сотрудников спецслужб, а послу Москвы в ФРГ вручили ноту протеста, писал NEWS.ru.

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