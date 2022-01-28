ФРГ исключила поставку летального оружия на Украину

Поставка Германией летального оружия на Украину исключена в связи с позицией правительства ФРГ, которая не подразумевает экспорт вооружений в кризисные регионы, заявил официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт, слова которого приводит ТАСС. Он также отметил, что украинский кризис возможно решить только путём дипломатических переговоров.

В принципе действует правило: в кризисные районы — нет [поставкам вооружений из Германии]. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе на Украину, — сказал Хебештрайт.

По его словам, западные страны требуют от России внесения вклада по деэскалации. Он отметил, что военный подход, включая дискуссии о поставках оружия Киеву, не приведёт к решению.

Мы должны следить за тем, чтобы не впасть в логику войны, — подчеркнул Хебештрайт.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО не значится в повестке дня. По её словам, Североатлантический альянс пока не собирается принимать к себе страны из Восточной Европы.

До этого министр заявила, что Берлин и Москва продолжат обсуждать вопрос о возвращении к переговорам в рамках «нормандского формата». Она отметила, что все стороны заявили о своей приверженности минским договорённостям.

Бербок добавила, что Германия готова к диалогу с РФ относительно общей безопасности в Европе, а продолжение переговоров в рамках Совета Россия — НАТО является хорошим и важным сигналом на фоне безмолвия последних двух лет. При этом на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она подчеркнула, что Запад в переговорах с РФ не будет ставить под сомнение независимость Украины.