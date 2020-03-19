https://static.news.ru/photo/05b8bc10-69c5-11ea-851b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: LikeZZnet LikeZZnet/www.flickr.com

Учёные выяснили, что из-за высокого содержания фреонов в атмосфере озоновая дыра над Южным полюсом затягивается медленнее.

К такому выводу пришли специалисты Массачусетского технологического института. Они измерили количество двух типов фреона в разных регионах Земли. Оказалось, что концентрация этого токсичного вещества в атмосфере снижается гораздо медленнее, чем ожидали учёные.

По мнению специалистов, фреоны продолжают храниться внутри холодильников, в стройматериалах и изоляции домов. Учёные уверены, что выбросы этого вещества задержат затягивание озоновой дыры над Антарктидой, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что из-за произошедшего в начале сентября внезапного стратосферного потепления площадь озоновой дыры над Антарктикой в этом году будет самой маленькой с 80-х годов. Об этом заявили в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации (ВМО) в Женеве.