«Браво Путину»: Французы поприветствовали решение России по США и Чехии

https://static.news.ru/photo/99255bf2-b5a0-11eb-b84c-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Решение России внести США и Чехию в список недружественных государств было поддержано читателями французской газеты Le Figaro. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментаторы пишут, что поведение США в отношении России последние годы было недружественным и предлагают включить в список ещё несколько стран, в том числе и саму Францию. «Здесь не хватает только Франции и Польши!», — написал gauloisrefractaires. «Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете», — считает Le Magicien. «Браво Путину, который не пускает вещи на самотёк, как это делает Макрон» цитирует LETITANа агентство.

Кроме того, по мнению ещё одного пользователя, России удалось доказать, что санкции — это «не улица с односторонним движением». А Charlattend написал, что «наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома».

Ранее российское правительство утвердило список недружественных стран. В него вошли США и Чехия. В отношении этих государств будут применяться меры по указу президента России Владимира Путина от 23 апреля этого года. Ограничительные меры не позволят Чехии нанимать в свою дипмиссию больше 19 россиян, а США не смогут взять на работу в посольство ни одного гражданина России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что короткий перечень недружественных стран указывает на готовность Москвы к диалогу.