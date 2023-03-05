Французы поддержали допуск россиян к Олимпиаде-2024 в Париже

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Большинство жителей Франции (72%) поддержали допуск российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже, пишет газета L’Equipe со ссылкой на результаты опроса компании Odoxa. Согласно данным исследования, 28% французов высказались в пользу выступления россиян под флагом России. Почти половина опрошенных (44%) при этом считают, что российские атлеты должны выступать под нейтральным флагом.

Большинство (72%) французов считают, что российские спортсмены, исключенные с международной арены со времен спецоперации, должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх. Однако 28% заявили, что российские спортсмены также должны иметь возможность присутствовать под флагом России, в то время как 44% считают, что они должны участвовать под нейтральным знаменем, — сказано в публикации.

Всего в исследовании Odoxa приняли участие более тысячи человек старше 18 лет.

Ранее министр спорта Польши заявил о планах создания международной коалиции против участия сборных РФ и Белоруссии в летней Олимпиаде 2024 года. Он указал, что если наберется достаточное количество стран, Игры попросту не смогут состояться.

9 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не рассматривают возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами. В организации отметили, что участие спортсменов из этих стран возможно только в нейтральном статусе.