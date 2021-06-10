Французы обвинили Байдена в колонизаторстве после слов о «возвращении США»

https://static.news.ru/photo/1a20bc9e-c9e0-11eb-863f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Читатели французской газеты Le Figaro осудили американского президента Джо Байдена за намерение на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве показать, по его же собственным словам, что «Америка вернулась». Некоторые даже усмотрели в этом заявлении главы Белого дома колонизаторские настроения.

Эти слова Байден произнёс в ходе выступления перед военнослужащими базы США на территории Великобритании.

Французы восприняли это высказывание в штыки. Один из читателей газеты отметил, что Америка если и вернулась, то исключительно для того, чтобы вмешиваться в дела, которые её не касаются. Другой комментатор подчеркнул, что слова Байдена не очень обнадёживают. По его мнению, Америка может вернуться, чтобы развязать войну по всему миру.

Байден прибыл с визитом в свои европейские колонии, — написал пользователь под ником Doms.

Однако среди шквала возмущённых комментариев нашлось место и для юмора. Юзер Fabien Gintoki Henkinet написал следующее.

Прекрасно! Америка возвращается с новым бургером! — поиронизировал комментатор.

Как стало известно ранее, европейские политики не на шутку разозлились, что американский президент Джо Байден изначально не уведомил их о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в одной из стран ЕС. Как пишет британский колумнист Кэллум Хор в газете Daily Express, первый зарубежный тур Байдена стартовал в среду, и в Европе все говорят, что очень рады его приезду, однако это не совсем так.