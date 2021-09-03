Французы назвали Зеленского комиком и напомнили о Минских соглашениях
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
11:24, 04 сентября 2021
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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Читатели французского издания Le Figaro обсудили заявления официального Киева о наращивании Россией помощи «сепаратистам» в Донбассе. Французы назвали президента Украины Владимира Зеленского комиком, отметив, что Киев не торопится соблюдать положения Минских соглашений.
Читатели подчёркивают, что власти Украины не желают давать Донбассу автономию.
Единственное, что сделал Киев, это отменил статус русского языка в качестве государственного, поэтому на фоне постоянных призывов европейских стран к уважению прав меньшинств Украина вообще кажется глухой и слепой к тому, что происходит внутри страны, — высказал свою позицию пользователь под ником pck.
Другие пользователи отметили, что заявления официальных лиц Украины ставят задачей привлечь США и Запад к решению их проблем.
С приходом Байдена Украина становится всё более близким клиентом США, однако это вызывает все больше недовольства в Вашингтоне из-за опасений быть вовлечёнными в конфликт, развернутый ностальгирующими по Третьему рейху украинскими боевиками с крайне правыми взглядами, — отметил Arnold Mazirat.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать свою страну общеевропейским лидером. Первого сентября глава страны прибыл в США с рабочим визитом. В своем выступлении в Стенфорде украинский лидер отметил то, что у американцев было время мечтать, а украинцам остается только действовать.