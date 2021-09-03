Французы назвали Зеленского комиком и напомнили о Минских соглашениях

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Читатели интернет-портала Yahoo News Japan отреагировали на заявление Сергея Лаврова, выступившего против японской инициативы о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Глава МИД России отметил, что это предложение предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено российской Конституцией. В Японии потребовали «действовать безжалостно» в отношении Москвы, в противном случае придётся постоянно «терпеть унижения».

Японии уже пора действовать безжалостно. Надо ввести против России жёсткие санкции за аннексию Крыма, — заявил Tsu. Другой читатель подчеркнул, что Москва ни при каком раскладе не откажется от Курильских...