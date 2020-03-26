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После того как пандемия «китайского» коронавируса пойдёт на спад, Россию будут иначе воспринимать во всём мире. Её статус в корне изменится, сообщило хорватское издание Advance.

После того как пандемия «китайского» коронавируса пойдёт на спад, Россию будут иначе воспринимать во всём мире. Её статус в корне изменится, сообщило хорватское издание Advance. Автор статьи отметил: что благодаря...