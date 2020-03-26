Пресс-секретарь командующего иракской армии Абдель Карима Халафа рассказал, что военные из Франции покинули территорию страны.
Кроме того, была эвакуирована авиабаза международной коалиции,
Французские войска покинули территорию Ирака и эвакуировали авиабазу международной коалиции, — сказал представитель руководителя армии.
Как писал NEWS.ru, Иран подозревает американское руководство в желании организовать в Ираке государственный переворот. К такому сценарию уже начали готовиться силы «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), делятся сведениями арабские СМИ. По мнению иранцев, убийство влиятельного генерала КСИР Касема Сулеймани в январе этого года в Багдаде было только шагом к подобному развитию событий.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен