Французский политолог заявил, что Россия добилась геополитической победы

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Журналист и телеведущий из Львова Остап Дроздов резко и оскорбительно высказался об украинцах, которые смотрят закрытые в стране оппозиционные телеканалы.

Указом президента Владимира Зеленского на пять лет введены санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Зрителей этих телеканалов Дроздов назвал «дремучими и неадекватными гражданскими крысами». Он добавил, что «таких...