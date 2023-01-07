Французский политик предрек Конгрессу США «кровавую бойню» из-за Украины Французский политик Филиппо заявил о грядущей «кровавой бойне» в Конгрессе США из-за Украины и COVID

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал на своей странице в социальной сети, что после формирования палаты представителей в Конгрессе США возникнут серьезные разногласия из-за конфликта на Украине и пандемии коронавируса. По его словам, в скором времени начнется целый ряд масштабных расследований, которые, в частности, будут касаться деятельности Байдена-младшего. Филиппо отметил, что это будет настоящая «кровавая бойня».

Вот и все, палата представителей США сформирована и теперь начнет масштабные расследования по Украине, ковиду, Хантеру Байдену, коррупции, вакцинам и другие! Сейчас будет кровавая бойня, — написал политик.

Ранее Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон поступает безумно, решив отправить на Украину колесные танки AMX-10 RC. Он подчеркнул, что такими действиями глава государства ослабляет собственную армию.

По словам Филиппо, Киев получает €300 млн каждый месяц. Политик убежден, что эти деньги можно было бы потратить на другие цели и таким образом спасти множество жизней. Например, средства помогли бы улучшить условия в больницах.