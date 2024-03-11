Французский политик назвал виновника подрыва «Северных потоков» Политик Филиппо: в подрыве «Северных потоков» виноват НАТО

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил РИА Новости, что Запад не расследует обстоятельства подрыва «Северных потоков» потому, что знает виновных. Расследование не принесет «вреда России», так как диверсию совершили США и другие страны НАТО, подчеркнул собеседник агентства.

Нет расследования, потому что виновник — НАТО. Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании, — подчеркнул политик.

С этим фактом политик связал заявления судей в Дании и Швеции о своей некомпетентности и напомнил, что даже напрямую задетые случившимся Франция и Германия официального протеста не выражали. Он также подчеркнул, что саботаж «Северных потоков» в рамках международного права считается актом войны.

Но он исходил из «лагеря хороших», поэтому публика не должна об этом знать, иначе она поймет пару-тройку вещей. Поэтому об этом и не говорят. Это еще один знак провала наших демократий: если тема смущает, ее не существует, — добавил он.

Политик также напомнил о лишении аккредитации без объяснения причин французского журналиста Приске Тевено, который прямо спросил о диверсии официального представителя кабмина Франции.

Ранее Филиппо заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона необходимо свергнуть. Призыв политика последовал за высказыванием французского лидера о том, что он не видит никаких пределов в поддержке Украины. По мнению Филиппо, Макрон превратился в «безумную марионетку» НАТО.