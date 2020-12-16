Французский эксперт: «Запад предпочитает видеть в России врага»

https://static.news.ru/photo/e36208b4-4061-11eb-8e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнительный президент Французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль заявил, что страны Запада нуждаются во враге для оправдания существования НАТО. В качестве такого противника избрана Россия, уверен эксперт.

Де Монбриаль в ходе вебинара Ассоциации европейского бизнеса заметил, что НАТО следовало расформировать после окончания холодной войны.

Обычно такого рода военные организации перестают существовать, когда причины существования заканчивались <...> Но этого не случилось, и, мне кажется, сегодня одна из больших проблем состоит в том, что со стороны Запада Россия является необходимым врагом для оправдания существования НАТО, — цитирует французского специалиста РИА Новости.

Де Монбриаль отметил, что Россия тоже совершала ошибки в отношениях с Западом. По его мнению, окончания этого противостояния в ближайшем будущем не предвидится. Напряжение в отношениях «с идеологической точки зрения будет весьма тяжёлым», предрёк эксперт.

Не только Запад виноват. Но Запад по-прежнему предпочитает видеть в России врага. НАТО в ближайшем будущем никуда не денется, а Россия будет главным потенциальным врагом, — заключил француз.

Ранее страны — участницы НАТО не согласились с положениями Договора о запрещении ядерного оружия, передавал NEWS.ru. В Альянсе уверены, что документ противоречит нынешней архитектуре разоружения.